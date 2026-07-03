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Loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić" jedan je od 39 upravljača zaštićenih područja u Srbiji sa kojima je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala ugovore na osnovu kojih će biti uložena značajna sredstva u aktivne mere zaštite, u skladu sa međunarodnim okvirima za zaštitu biodiverziteta. Za ovogodišnji program upravljanja Centru za kulturu dodeljeno je 3,9 miliona dinara, saopšteno je iz ove ustanove koja se stara o Predelu izuzetnih odlika "Kulturni predeo Tršić–Tronoša".

Ministarka je prilikom potpisivanja ugovora u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Beogradu istakla da se potpisanim ugovorima upravljačima zaštićenih područja stavlja na raspolaganje gotovo pola milijarde dinara, dok je ukupno u ovoj godini za brigu o zaštićenim područjima i očuvanje predeonog diverziteta opredeljeno više od milijardu dinara, saopštilo je Ministarstvo.

Foto: T.Ilić

"Kulturni predeo Tršić–Tronoša" jedan je od dva zaštićena područja koja se nalaze na teritoriji Loznice. Drugo je Predeo izuzetnih odlika Cer, s tim što obuhvata manji broj naselja na lozničkoj teritoriji.

Površina predela "Tršić–Tronoša" iznosi oko 1.800 hektara i obuhvata prostor znamenitog mesta Tršić, manastira Tronoše i njihove okoline. Pripada prvoj kategoriji zaštićenih područja, a u okviru njega utvrđeni su režimi drugog i trećeg stepena zaštite.

Odlikuju ga kulturne i prirodne vrednosti i jedini je kulturni predeo na teritoriji Srbije. To znači da preovlađuju kulturne nad prirodnim vrednostima, a među kulturnim vrednostima su Vukova spomen-kuća, manastir Tronoša iz 14. veka, kao i nematerijalno kulturno nasleđe – Vukov sabor kao najstarija kulturna manifestacija u Srbiji i običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća, koji su na nacionalnoj Listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i tradicija lilanja i pečenja rakije.

Foto: T.Ilić

Kulturni predeo čini i 145 zaštićenih vrsta biljaka i životinja.

Inače, Vlada Srbije je 2019. godine donela odluku kojom se Tršić i Tronoša proglašavaju za zaštićeno područje od nacionalnog značaja, a za upravljača zaštićenim područjem "Predeo izuzetnih odlika Kulturni predeo Tršić–Tronoša" imenovan je Centar za kulturu "Vuk Karadžić".