MILIONI ZA TRŠIĆ I TRONOŠU! Država ulaže skoro četiri miliona dinara u zaštitu prirode i kulturnog nasleđa Loznice
Loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić" jedan je od 39 upravljača zaštićenih područja u Srbiji sa kojima je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala ugovore na osnovu kojih će biti uložena značajna sredstva u aktivne mere zaštite, u skladu sa međunarodnim okvirima za zaštitu biodiverziteta. Za ovogodišnji program upravljanja Centru za kulturu dodeljeno je 3,9 miliona dinara, saopšteno je iz ove ustanove koja se stara o Predelu izuzetnih odlika "Kulturni predeo Tršić–Tronoša".
Ministarka je prilikom potpisivanja ugovora u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Beogradu istakla da se potpisanim ugovorima upravljačima zaštićenih područja stavlja na raspolaganje gotovo pola milijarde dinara, dok je ukupno u ovoj godini za brigu o zaštićenim područjima i očuvanje predeonog diverziteta opredeljeno više od milijardu dinara, saopštilo je Ministarstvo.
"Kulturni predeo Tršić–Tronoša" jedan je od dva zaštićena područja koja se nalaze na teritoriji Loznice. Drugo je Predeo izuzetnih odlika Cer, s tim što obuhvata manji broj naselja na lozničkoj teritoriji.
Površina predela "Tršić–Tronoša" iznosi oko 1.800 hektara i obuhvata prostor znamenitog mesta Tršić, manastira Tronoše i njihove okoline. Pripada prvoj kategoriji zaštićenih područja, a u okviru njega utvrđeni su režimi drugog i trećeg stepena zaštite.
Odlikuju ga kulturne i prirodne vrednosti i jedini je kulturni predeo na teritoriji Srbije. To znači da preovlađuju kulturne nad prirodnim vrednostima, a među kulturnim vrednostima su Vukova spomen-kuća, manastir Tronoša iz 14. veka, kao i nematerijalno kulturno nasleđe – Vukov sabor kao najstarija kulturna manifestacija u Srbiji i običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća, koji su na nacionalnoj Listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i tradicija lilanja i pečenja rakije.
Kulturni predeo čini i 145 zaštićenih vrsta biljaka i životinja.
Inače, Vlada Srbije je 2019. godine donela odluku kojom se Tršić i Tronoša proglašavaju za zaštićeno područje od nacionalnog značaja, a za upravljača zaštićenim područjem "Predeo izuzetnih odlika Kulturni predeo Tršić–Tronoša" imenovan je Centar za kulturu "Vuk Karadžić".
Kurir.rs