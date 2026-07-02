Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, astmatičari i pacijenti sa povredama.
hitna pomoć
KRAGUJEVČANI PADALI U NESVEST: Pune ruke posla za lekare Hitne!
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 41 terensku intervenciju (25 preko dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 35 pregleda odraslih osoba (u toku dana 15, a tokom noći 20 pregleda), kao i 18 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, oboleli od karcinoma, astmatičari i pacijenti sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stresnim reakcijama i astmatičari, navode iz ZUM Kragujevac.
Kurir.rs
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