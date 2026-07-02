Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 41 terensku intervenciju (25 preko dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 35 pregleda odraslih osoba (u toku dana 15, a tokom noći 20 pregleda), kao i 18 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.