Slušaj vest

Užičani konačno mogu da odahnu i da se po vrelim danima rashlade u svom omiljenom kupalištu – Gradskoj plaži.

- Prema zaključku Zavoda za javno zdravlje Užice, koji je izvršio uzorkovanje vode na Gradskoj plaži, analizirana površinska voda reke Đetinje, na osnovu ispitivanih parametara pripada vodotoku treće klase, tj. vodotoku umerenog ekološkog statusa i može se koristiti za kupanje i rekreaciju na vodi – saopšteno je iz gradske uprave.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Dalje se navodi da Zavod za javno zdravlje Užice da je u cilju prevencije oboljenja neophodno pridržavanje mera lične higijene od strane kupača. Ne dolaziti na kupalište u slučaju postojanja bilo kog simptoma respiratorne ili druge infekcije, obavezno korišćenje toaleta, tušranje nakon kupanja i često pranje i dezinfekcija ruku, preporuke su kupačima.

Kao i prethodnih godina uzorkovanje vode i na Gradskoj plaži i na dečijem bazenu vrši se dva puta mesečno, a o rezultatima analiza javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

Cene karata za Gradski bazen

Gradski bazen je već počeo sa radom. Dnevna karta za bazen je 400 dinara, za decu do 7 godina 200, a za decu do 3 godine je besplatno. Mesečna karta je 3.000 dinara, tromesečna za decu do 12 godina 3.000, a porodična karta – deca do 12 godina je 800 dinara, dok je obuka neplivača 2.000 dinara, za drugo dete 1.400, a za treće dete besplatno.