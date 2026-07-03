Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da, od deset analiziranih uzoraka, nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.

- Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac, navode iz lokalne samouprave. Uzorkovanje i analize izvorske vode izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.

HEROJ IZ KRAGUJEVCA SPASAO NEMOĆNO BIĆE OD JEZIVE SMRTI! Marko čistio kontejnere, a onda u sekundi prekinuo rad PRESE: Ono što je ugledao u smeću slama srce!

Srbija HEROJ IZ KRAGUJEVCA SPASAO NEMOĆNO BIĆE OD JEZIVE SMRTI! Marko čistio kontejnere, a onda u sekundi prekinuo rad PRESE: Ono što je ugledao u smeću slama srce!

Izvorska voda sa javnih česama u Kragujevcu nije bezbedna za upotrebu.

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da, od deset analiziranih uzoraka, nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.

- Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac, navode iz lokalne samouprave.

Uzorkovanje i analize izvorske vode izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.