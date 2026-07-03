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Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da, od deset analiziranih uzoraka, nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.

- Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac, navode iz lokalne samouprave.
Uzorkovanje i analize izvorske vode izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Kurir.rs

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Izvorska voda sa javnih česama u Kragujevcu nije bezbedna za upotrebu.
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da, od deset analiziranih uzoraka, nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.
- Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac, navode iz lokalne samouprave.
Uzorkovanje i analize izvorske vode izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Dejan Đusić 