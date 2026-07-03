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Velika, tradicionalna akcija prikupljanja krvi "Tesli u čast" za potrebe Zdravstvenog centra "Loznica" i zdravstvenim ustanovama u Srbiji, održana je danas u prostorijama lozničkog Crvenog krsta.

U čast svetskog naučnika Nikole Tesle, rođenog pre 170 godina, organizovali su je Savez dobrovoljnih davalaca krvi Srbije, Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi (UDDK) "Dr Milenko Marin", Asocijacija udruženja dobrovoljnih davalaca krvi "Tekeriš", Crveni krst Loznice i Institut za transfuziju krvi Srbije.

Foto: Kurir/T.I.

Osim prikupljanja krvi danas je loznički Crveni krst u znak priznanja za postignute izuzetne rezultate na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u prošloj godini uručio plakete "Široko srce".

Foto: Kurir/T.I.

- Ovoga puta imamo dva dobitnika plakete "Široko srce", koje se dodeljuje udruženjima građana, srednjim školama, mesnim zajednicama, ili institucijama i preduzećima koji su nam najviše pomogli u prethodnoj godini u realizaciji akcija, u omasovljavanju, ili su imali najveći broj davalaca. Dobili su ga UDDK "Dr Milenko Marin" koje sa nama sarađuje cele godine, organizuju značajne akcije na koje dolaze i davaoci iz regiona, i lozničko KJP "Naš dom" čiji su se zaposleni najviše odazivali akcijama dobrovoljnog davanja krvi, tokom 2025. godine – rekla je Borka Petković-Jevtić, sekretar Crvenog krsta Loznice.

Foto: Kurir/T.I.

Predsednik UDDK "Dr Milenko Marin", Goran Živančević, rekao je da su na današnju, treću ovogodišnju veliku akciju u Loznici pozvani davaoci krvi iz Republike Srpske i Srbije.

Foto: Kurir/T.I.

- Najvišu nagradu našeg udruženja "Slobodan Radosavljević", uručujemo danas, a dobitnici su profesor dr Radojica Lazić, dekan Fakulteta za bezbednost i diplomatiju iz Beograda, Lozničanin, višestruki dobrovoljni davalac krvi, Milena Tešić iz Krupnja, koja je godinama se pridruživala našim akcijama, krv je dala više od 30 puta, i aktivista našeg udruženja, Predrag Ivanović, koji je do sada dao preko 70 jedinica krvi – kazao je Živančević.

Foto: Kurir/T.I.