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Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom pogodilo je Rasinski okrug, a najveću štetu pretrpelo je selo Velika Drenova.

Republički hidrometeorološki zavod ranije danas objavio je za celu opštinu Trstenik upozorenje za snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom uz prognozirane pljuskove sa grmljavinom uz visok indeks vlažnosti vazduha.

Podsetimo, širi region opštine Trstenik redovno trpi posledice teških letnjih nepogoda praćenih olujnim vetrom i gradom, koje nanose ogromne štete lokalnoj poljoprivredi.

Početkom juna celu opštinu Trstenik zahvatilo je stravično nevreme. Tom prilikom, uprkos ispaljivanju 143 protivgradne rakete, grad i olujni vetar su gotovo potpuno zbrisali poljoprivredne useve, vinograde i voćnjake u okolnim trsteničkim selima poput Poljne i Riljca.

Velika Drenova je, kao epicentar kalemarstva i voćarstva u Srbiji, izuzetno ranjiva na ovakve vremenske ekstreme. Tokom ranijih silovitih udara grada, u ovom selu su u potpunosti stradali mladi kalemovi, rasadnici i plastenici, od kojih živi najveći broj meštana. Pored leda, položaj sela na levoj obali Zapadne Morave čini ovaj kraj podložnim bujičnim poplavama i izlivanju vode nakon ekstremnih količina padavina u kratkom roku.