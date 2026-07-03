Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata imala je 37 intervencija na terenu (22 tokom dana i 15 tokom noći). Lekari Zavoda za urgentnu medicinu u ambulanti obavili su 36 pregleda odraslih osoba (u toku dana 16, a tokom noći 20 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.