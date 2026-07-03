Lekari Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 36 pregleda u ambulanti, dok je na javnim mestima zabeleženo osam intervencija.
Srbija
NOĆ PUNA INTERVENCIJA U KRAGUJEVCU: Hitna pomoć imala pune ruke posla, najviše problema sa pritiskom
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Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata imala je 37 intervencija na terenu (22 tokom dana i 15 tokom noći). Lekari Zavoda za urgentnu medicinu u ambulanti obavili su 36 pregleda odraslih osoba (u toku dana 16, a tokom noći 20 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.
- Preko dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, stresnim reakcijama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma - kažu u ZUM Kragujevac.
Kurir.rs
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