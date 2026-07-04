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Služba stomatološke zdravstvene zaštite u Kruševcu dobila je novi digitalni dental aparat za snimanje zuba, koji će znatno poboljšati uslove rada ovog segmenta Doma zdravlja. Sredstva su obezbeđena iz Budžeta grada.

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković posetila Dom zdravlja i izrazila zadovoljstvo nabavkom novog aparata.

- Nabavkom ovog aparata biče obezbeđena kvalitetnija zdravstvena usluga građanima. U te svrhe, izdvojeno je oko 1,6 miliona dinara iz gradskog budžeta. Grad će nastaviti dobru saradnju sa Domom zdravlja. U narednom periodu, biće razmatrane nove potrebe koje budu iskazane od strane Doma zdravlja. Očekuju se predlozi do kraja jeseni za budžet za narednu godinu i grad Kruševac, kao odgovorna lokalna samouprava, razmotriće prioritete i mogućnosti i postupiti u skladu sa tim.

Gradu se zahvalila i direktorka Doma zdravlja Marija Baltić.

- Novi, moderan aparat za snimanje zuba znatno će poboljšati kvalitet usluge, uz minimalnu dozu zračenja. Svake godine, u skladu sa dogovorom sa Gradom, zanavlja se oprema ili obnavlja vozni park za potrebe Doma zdravlja.

U Službi stomatologije je zaposleno 27 stomatologa specijalista – iz oblasti oralne hirurgije, paradontologije, stomatološke protetike, dečje i preventivne stomatologije i ortopedije vilica. Od ostalog zdravstvenog osoblja, radi 27 medicinskih sestara, 8 zubnih i 1 rentgen tehničar.