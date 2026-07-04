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U Kruševcu je otvoren omladinski kamp „Mladi čuvari tradicije“ 2026, u okviru projekta Kabineta ministarstva bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Grada Kruševca.

Cilj kampa je okupljanje mladih iz dijaspore i regiona kako bi kroz druženje, edukaciju i upoznavanje kulturno – istorijskog nasleđa Srbije jačali veze sa svojom maticom.

U Gradskoj upravi, za više od 130 učesnika je priređen prijem. U prepunoj Mozaik sali, reči dobrodošlice uputio im je gradonačelnik Ivan Manojlović, koji je naglasio poseban značaj održavanja kampa u vreme Vidovdana, praznika grada Kruševca.

- Vi ste najbolji ambasadori Srbije u svetu. Vaša energija, znanje i ljubav prema svojim korenima garancija su da će naše nasleđe živeti i u godinama koje dolaze. Najbitnije od svega, je da svojim kućama ponesete osećaj pripadnosti srpskom narodu - istakao je Manojlović.