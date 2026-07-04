- Ovo visoko priznanje dodeljeno mi je odlukom predsednika Asocijacije veterana Vazdušno-desantnih jedinica (VDV), pukovnika Evgenija Čunosova, kao priznanje za doprinos i podršku boračkoj populaciji i veteranskom pokretu. Za mene ovo odlikovanje predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavim da se zalažem za očuvanje dostojanstva naših veterana, jačanje saradnje sa bratskim veteranskim organizacijama i negovanje tradicionalnih prijateljskih odnosa srpskog i ruskog naroda, kaže Ašanin.