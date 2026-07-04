PRIZNANJE MILOŠU AŠANININU: Uručena medalja veterana vazdušno desantnih jedinica Ruske federacije
Povodom obeležavanja Vidovdana – Dana grada Kruševca, Milošu Ašaninu, članu Gradskog veća grada Kruševca, u ime Asocijacije veterana Vazdušno-desantnih jedinica (VDV) Ruske Federacije, šefica kabineta Gradskog veća grada Lipecka Galina Belkina uručila je medalju „Za pomoć i sadejstvo veteranskom pokretu“.
- Ovo visoko priznanje dodeljeno mi je odlukom predsednika Asocijacije veterana Vazdušno-desantnih jedinica (VDV), pukovnika Evgenija Čunosova, kao priznanje za doprinos i podršku boračkoj populaciji i veteranskom pokretu. Za mene ovo odlikovanje predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavim da se zalažem za očuvanje dostojanstva naših veterana, jačanje saradnje sa bratskim veteranskim organizacijama i negovanje tradicionalnih prijateljskih odnosa srpskog i ruskog naroda, kaže Ašanin.
Slavodobitnik se iskreno zahvaljuje predsedniku Asocijacije veterana VDV, pukovniku Evgeniju Čunosovu, na ukazanom poverenju i ovom značajnom priznanju, kao i Galini Belkinoj na uručenju medalje tokom boravka delegacije grada Lipecka u Kruševcu povodom Vidovdana.