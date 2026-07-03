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Milovan Mirković iz Sevojna radio je treću smenu kada mu je telefon neprekidno zvonio. Komšija mu je javio da je grom pogodio njegovu kuću i da je sve izgorelo. Ako može da se kaže, sreća u nesreći je bila ta što njegove ćerke i supruga nisu bile te večeri u kući.

- Na svu sreću niko nije bio u kući. Ja sam radio treću smenu kada mi je komšija javio da je udario grom. Kada je puklo komšija je mislio da je kod njega, ali je video vatru kod mene. Zovnuo je vatrogasce i zvao mene. Nije me odmah dobio, a posle pola sata kada sam video propušten poziv, pozvao sam ga i kaže mi “ajde polako kući, nemoj negde da udariš kolima, već si zakasnio, grom je udario u tvoju kuću i izbio je požar”. Samo što mi nije rekao da neće ostati ništa – kaže Milovan.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Vatrogasci su došli brzo, ali vatra je bila brža i sve progutala.

- Suva građa, lamperija, regali, sve je to brzo planulo. Od kuće sem odžaka i zidova nije ništa ostalo, a kuća je bila komplet opremljena. Vatrogascima su pomagale komšije i prijatelji, ali, eto sve je izgorelo. Sva sreća te niko nije bio u u kući – dodao je Milovan.

Kaže da su izgorela i sva dokumenta, imalo je vrednih stvari, ali posebno kaže da mu je žao što su izgoreli pehari i medalje.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

- Izgorelo je oko 50 pehara i medalja, probaću da ih nađem. To je od moje ćerke Slađane, odbojkaške reprezentativke. Žao mi je što sada neću moći da odem da gledam njene utakmice za Ligu nacija, nadam se da ću bar otići na jednu. Slađana mi je kupila odelo za prvu pomoć, jer sam bio u kratkim pantalonama i majici, a sve ostalo je izgorelo – kaže s tugom Milovan.

Milovana i zgarište obišli su predsednica gradske opštine Sevojno Mirjana Đurić sa saradnicima.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

- Sa Gradom Užicem ćemo voditi koordiniranu akciju da pomognemo Milovanu. Policija mu je rekla da ponedeljka ništa ne dira dok se ne završi potpuni uviđaj. Nakon toga ćemo prvo uputiti mašine da se raskloni zgarište, a onda ćemo da vidimo kako još možemo da pomognemo. Otvoren je i namenski račun za pomoć – rekla je Mirjana Đurić.

Miodrag Petković, član Gradskog veća zadužen za finansije Grada Užica, takođe je sa saradnicima obišao zgarište.

- Svakako ćemo pomoći i finansijski i logistički Milovanu da obnovi kuću. Već se javljaju užički privrednici i pitaju kako mogu da pomognu. Čekamo da mu u ponedeljak policija dostavi izveštaj, a onda ćemo da koordiniramo rad svih službi i ljudi koji su zainteresovani za pomoć, koja je sada neophodna i svaka dobro došla. Grad će i finansijski pomoći – rekao je Petković.