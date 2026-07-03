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Putnički automobili zadržavaju se na srpskim graničnim prelazima do 45 minuta, a na teretnim terminalima nema gužvi, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu iz Srbije vozila čekaju 45 minuta, a isto toliko se zadržavaju i na Horgošu prilikom ulaska iz Mađarske.

Vozačima se savetuje oprez zbog nestabilnih vremenskih prilika.

Tokom prvog julskog vikenda očekuje se nagli porast intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima zbog jeka turističke sezone.

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