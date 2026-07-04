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BANJA KOVILJAČA – Glavna ulazna kapija u park Banje Koviljače biće demontirana i urađena nova, saopšteno je juče u Turističkoj organizaciji grada Loznice (TOGL).

Prilikom priprema za njenu rekonstrukciju sredinom prošle godine ustanovljeno je da je kapija nestabilna i nebezbedna za prolazak građana. Zbog toga su tada Zavod za zaštitu spomenika iz Valjeva, izvođač radova i nadzorni organ odlučili da se kapija ogradi i do danas je van upotrebe.

1/5 Vidi galeriju Banja Koviljača: Demontira se glavna kapija u parku, gradi se nova Foto: T.Ilić

Grad ulaže u ''Kraljevsku banju'', a jedan od prioriteta je rekonstrukcija parkovskih kapija kao svojevrsnog simbola Banje Koviljače, kaže gradski menadžer Dejan Stalović, podsećajući da su lane dve od tri kapije rekonstruisane.

- Kada je na red došla rekonstrukcija glavne kapije, u samom centru Banje, izvođač radova je utvrdio nedostatke u njenoj statici i konstrukciji, odnosno da nije bezbedna. Obavestio je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva, i utvrdili su da je kapija nebezbedna, ne može da se rekonstruiše, već mora da se demontira i uradi nova. Morali smo uraditi nove projekte, i sve te formalno-pravne aktivnosti su završene, urađene kako struka i zakon nalažu i od naredne sedmice možemo očekivati uklanjanje kapije – kazao je on.

Direktorka TOGL Aleksandra Savić potvrdila je da se umesto postojeće mora izgraditi nova kapija.

- Očekivani početak uklanjanja kapije je 9. jul. i ta faza trajaće sedam do 10 dana. Nakon toga, prolaz u park ostaje otvoren, što je dobro jer je u toku sezona i u Banji boravi mnogo turista. Prema stavovima konzervatorskog nadzora, optimalna temperatura za fugovanje kamena kada se kapija postavi ne sme da bude viša od 25 stepeni, tako da se i o tome mora voditi računa. Druga faza radova podrazumeva rad u radionici, gde će izvođač morati, po ugledu na postojeću, da napravi formu kapije koja će biti montirana. Kada Zavod i stručni nadzor daju saglasnost počeće izgradnja nove kapije. Okvirni rok za završetak radova je oktobar. Vednost investicije je 5,2 miliona dinara, od toga smo skoro dva miliona dobili od Ministarstva turizma, a ostatak finansira Grad Loznica – kaže Savićeva.

Podsetimo, dve kapije koje vode ka i sa parkinga Kur-salona obnovljene su prošle godine. Inače, njihova obnova odavno se planira pa je tako krajem 2017. Grad Loznica najavio temeljnu rekonstrukciju ulaznih kapija u banjski park. Ista priča pokrenuta je i na jesen 2022. kada je bila aktuelna javna nabavka za obnovu tri parkovske kapije u Koviljači. Kapije koje se nalaze na ulasku u banjski park izgrađene su neposredno pred Drugi svetski rat, prema projektu iz 1938. godine. Urađene su od sige, specijalne vrste kamena koji se mogao naći pod Gučevom. Dve označavaju ulaz u park kod Kur-salona, a još dve su u centru Banje, na glavnom parkovskom ulazu, i sa strane gde se nalazila takozvana ''gvožđevita voda''.