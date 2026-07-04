U Leskovcu će 6. i 7. jula biti sproveden drugi tretman zaprašivanja komaraca, a akcija će obuhvatiti grad i okolna naselja.
Srbija
NASTAVAK BORBE SA KOMARCIMA U LESKOVCU: U ponedeljak i utorak zaprašivanje na ovim lokacijama
Slušaj vest
Drugi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca metodom zamagljivanja biće sproveden u Leskovcu u ponedeljak i utorak, 6. i 7. jula, od 19 časova, saopšteno je iz Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca.
Prvog dana tretman će biti obavljen na široj teritoriji grada, na potezu prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu.
U utorak, 7. jula, zaprašivanje je planirano u užem delu grada, kao i na pravcima prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.
Kurir.rs/Grad Leskovac
Reaguj
Komentariši