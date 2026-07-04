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Drugi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca metodom zamagljivanja biće sproveden u Leskovcu u ponedeljak i utorak, 6. i 7. jula, od 19 časova, saopšteno je iz Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca.

Prvog dana tretman će biti obavljen na široj teritoriji grada, na potezu prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu.

U utorak, 7. jula, zaprašivanje je planirano u užem delu grada, kao i na pravcima prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.