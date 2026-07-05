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Opština Aleksandrovac je uspešno realizovala projekat uspostavljanja besplatne javne Wi-Fi mreže u okviru inicijative WiFi4WB, koja se provodi kroz projekat EU4Digital, uz podršku Evropske unije i Vlade Nemačke, a implementaciju vrši Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), saopštila je Opštinska uprava Aleksandrovac.

Besplatan Wi-Fi signal je pušten u rad i dostupan je građanima i posetiocima u centru Župe.

Zahvaljujući pravovremenoj prijavi na javni poziv, opština Aleksandrovac je među 300 odabranih lokalnih samouprava u okviru pet zemalja zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, koje su učestvovale u ovom projektu i ostvarile pravo na sveobuhvatan paket usluga koji uključuje nabavku i instalaciju Wi-Fі opreme, internet pristup i održavanje sistema u periodu od dve godine.

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Foto: Ž.M./Kurir

Ova inicijativa ima za cilj unapređenje dostupnosti interneta na javnim površinama, podršku digitalizaciji, kao i poboljšanje uslova za komunikaciju, obrazovanje i boravak u javnom prostoru i kvalitet javnih usluga u našoj opštini.

Osnovni podaci za bežični pristup internetu: naziv Wi-Fi mreže (SSID): WiFi4WB, Wi-Fi mreža je otvorena (nema šifre za pristup) sa tim što se prilikom pristupa na mrežu mora aktivirati internet putem captive portala.

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