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Stručnjaci Elektronskog fakulteta u Nišu predstavili su rezultate jednogodišnjeg rada na digitalizaciji kulturnog nasleđa Niša i okoline. Posebno mesto u ovom projektu imaju Niška tvrđava i antički lokalitet Medijana.

Kada stavite kacigu za virtuelnu realnost ili odete na sajt Tabula Pentigeriana, Nišku tvrđavu možete videti kao nikada do sada. Digitalizacija ovog prostora od 22 hektara, ograđenog bedemima dužine 2100 metara bila je izazov za stručnjake Elektronskog fakulteta.

- Nju smo digitalizovali sa 70 metara i napravili smo preko 7.000 fotografija. Iz fotografija smo napravili model, najnovijom tehnologijom koja se zove - gaussian splatting - navodi Nikola Stojanović, vođa tima.

Arheološko nalazište Medijana u digitalnom formatu izgleda podjednako zanimljivo kao i u stvarnosti. Tu je i virtuelni avatar koji vam objašnjava detalje lokaliteta kao turistički vodič.

- Da bi se stvorio taj osećaj trodimenzionalnosti, u svakom trenutku moraju se prikazati dve sličice, jednu za levo i jednu za desno oko, koje su malo pomerene i to našem mozgu stvara utisak da je u realnom 3D prostoru - objašnjava Vladimir Jakšić, VR programer.

Povezivanje kulturnog nasleđa i savremenih tehnologija, pomogli su Evropska unija i grad Niš.

- Ovo je fantastičan način da se predstavi kulturno dobro grada i ja se nadam da ćemo nastaviti saradnju sa Elektronskim fakultetom, kako bismo što bolje prezentovali sve ono što grad ima i sve ono što može da pruži turistima - ističe Ivana Miljanović, iz Uprave za lokalni i ekonomski razvoj Niša.

Nikola Stojanović, vođa tima dodaje: "Tu nam je izazov kako taj veliki format da optimizujemo, da može da se pokrene ili sa mobilnog telefona ili sa same kacige koja je samo jedna konzola koja ima mobilni čip".

U okviru projekta urađene su i virtuelne ture i turistička ponuda partnerskih opština Gadžin Han, Svrljig i Merošina.