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Infrastruktura železnice Srbije raspisala je javnu nabavku za izradu prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za izgradnju pruge Raška–Novi Pazar.

Kako se navodi u tenderu, nacrtom Prostornog plana Srbije predviđena je izgradnja nove železničke pruge Raška - Novi Pazar, koja treba da doprinese boljoj saobraćajnoj povezanosti sa ostalim delovima zemlje i razvoju ovog područja.

Saobraćajni institut CIP je 2007. godine, za potrebe naručioca Železnice Srbije, u vezi sa tim izradio Generalni projekat pruge Raška-Novi Pazar sa prethodnom studijom opravdanosti. Projektom su istraživane dve varijante makro položaja trase. Isti projekat je 2008. godine pregledan i prihvatila ga je Republička reviziona komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije, koja je za dalju razradu planske dokumentacije i idejnog projekta dala prednost varijanti 1.

Prema varijanti 1, nova pruga Raška-Novi Pazar odvaja se u stanici Raška na postojećoj pruzi Kraljevo-Kosovo Polje i vodi se koridorom kroz dolinu reke Raške između magistralnog puta M22 i starog puta Raška-Novi Pazar. Dužina trase je oko 19,115 km, za brzinu 80 km/h, sa tri stanice i stajalištem. Značajni objekti na trasi su: tunel (oko 1.130 m), 23 mosta (jedan dužine 210 m, dva dužine 60 m i ostali manji od 25 m), četir‚i denivelisana ukrštanja sa putevima i četiri putna prelaza u nivou.

Kako je naglašeno u dokumentaciji, u proteklom periodu pojavile su se potrebe za izgradnjom novih saobraćajnih i industrijskih objekata, kao i drugih sadržaja u koridoru planirane pruge.

- S obzirom na dinamičan privredni razvoj Novog Pazara i sve većim potrebama za transportom robe, materijala i gotovih proizvoda cilj je da se uspostavi železnička komunikacija Novog Pazara sa postojećom prugom Kraljevo-Kosovo Polje. Tačka povezivanja Novog Pazara sa železničkom prugom Kraljevo-Kosovo Polje je železnička stanica Raška. U cilju usklađenog razvoja železničke pruge sa potrebama i razvojnim programima opština Raška i Novi Pazar, potrebno je izvršiti definisanje položaja trase pruge u koridoru, uvažavajući potrebe izgradnje brze saobraćajnice Raška – Novi Pazar i drumske obilaznice oko grada Novi Pazar kroz izradu novog Generalnog projekta, uz uslove nadležnih institucija, komunalnih preduzeća i lokalnih uprava - istaknuto je u dokumetaciji.

Foto: Nebojša Mandić

Izrada Generalnog projekta treba da, kako je ukazano, rezerviše prostor za izgradnju pruge Raška-Novi Pazar, kao i da obezbedi adekvatna tehnička rešenja koja bi bila implementirana u plansku dokumentaciju na teritoriji opštine Raška i Grada Novi Pazar. Na osnovu tehničkih rešenja iz Generalnog projekta lokalne samouprave opština Raška i Grad Novi Pazar bi izradile odgovarajući planski osnov za sve dalje potrebne aktivnosti na pripremi i realizaciji planiranih objekata i sadržaja u koridoru pruge.

Generalnim projektom treba da se definiše trasa sa gledišta prostornih mogućnosti i ograničenja, a svi pokazatelji dobijeni geometrijskim, dinamičkim, saobraćajnim, ekološkim i ekonomskim analizama uključuju se u proces vrednovanja sa ciljem da se izabere najpovoljniji koridor.

Generalni projekat treba da sadrži naročito podatke o makrolokaciji i opštoj dispoziciji objekta, tehničko-tehnološkoj koncepciji objekta, načinu obezbeđenja infrastrukture, mogućim varijantama prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor, prirodnim uslovima, proceni uticaja na životnu sredinu, zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, funkcionalnosti i racionalnosti rešenja.

Krajnji rok za završetak posla je 14 meseci od dana potpisivanja ugovora, pri čemu rokom neće biti obuhvaćeno vreme potrebno za prikupljanje podataka i obavljanje zakonski definisanih procedura.

Ponude se mogu podneti do 24. jula.