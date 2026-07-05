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Kabinet ministarke bez portfelja Tatjane Macure zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, u okviru Javnog poziva za dodelu sredstava za 2026. godinu, podržao je projekat „Podrška ekonomskom osnaživanju žena kroz unapređenje lokalnih usluga brige o deci“, za koji je osvojeno 97 bodova.

- Projekat će doprineti unapređenju usluga podrške porodicama kroz saradnju Opštine Trstenik i Predškolske ustanove "Biseri“, kao i kroz opremanje novog objekta vrtića čija je izgradnja u toku. Na ovaj način biće ukinute liste čekanja i stvoriće se bolji uslovi za pohađanje predškolskog programa u moderno opremljenom prostoru.