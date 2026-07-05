Kruševljani su u veoma jakoj konkurenciji, uz učešće oko 900 igrača i dvadeset ansambala iz Crne Gore, Bosne, Makedonije, Bugarske, Poljske, Turske i Srbije osvojio prvo mesto.

Ovo je drugi pehar sa ovog festivala, prvi je osvojen 2023. Zaista, kako kaže slogan festivala ovo je “festival koji je nemoguće zaboraviti”.

Kruševački ansambl je na dostojanstven način predstavo srpsku kulturnu baštinu, tradiciju i narodne igre, što je stručni žiri prepoznao i nagradio najvišim priznanjem. Ovaj uspeh je rezultat napornog rada, posvećenosti svih članova ansambla i ljubavi prema očuvanju našeg kulturnog identiteta.