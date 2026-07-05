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Svečanom akademijom u Kulturnom centru obeleženo je osam decenija rada Instituta za voćarstvo u Čačku, ustanove koja je svojim naučnim dostignućima ostavila neizbrisiv trag u domaćem i svetskom voćarstvu.

Tokom osamdeset godina postojanja, Institut je stvorio 45 sorti voćaka, među kojima su najpoznatije "Čačanska rodna", "Čačanska lepotica" i "Čačanska rana", imena koja su odavno postala sinonim za kvalitet i jedan od najprepoznatljivijih srpskih brendova u svetu voćarske proizvodnje.

Na svečanosti su se okupili predstavnici ministarstava, lokalne samouprave, naučnih institucija, fakulteta, privrede i brojni voćari, kako bi odali priznanje generacijama stručnjaka koje su svojim radom gradile ugled Instituta.

Foto: RINA

Direktor Instituta za voćarstvo, dr Darko Jevremović, podsetio je da je ova naučna ustanova osnovana 1946. godine sa jasnim ciljem, da nauku približi proizvođačima i unapredi voćarsku proizvodnju.

- Kada kažemo Čačanska rana, Čačanska lepotica ili Čačanska rodna, mi ne govorimo samo o šljivama, govorimo o globalnom brendu koji je promenio arhitekturu domaćeg i svetskog voćarstva. Stvoriti jednu novu sortu zahteva najmanje 15 godina predanog rada, a naš Institut je do danas srpskom i svetskom voćarstvu podario 45 sorti različitih voćnih vrsta - rekao je Jevremović.

On je naglasio da su desetine miliona sadnica čačanskih sorti zasađene širom Srbije, Evrope, ali i na drugim kontinentima, uključujući Australiju i Novi Zeland.

Foto: RINA

Govoreći o budućnosti, direktor je istakao da Institut ostaje okrenut razvoju sorti otpornih na klimatske promene, očuvanju genetskih resursa, unapređenju proizvodnje sadnog materijala, kao i primeni digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije u poljoprivredi.

- Naš cilj ostaje isti, da budemo siguran oslonac srpskom domaćinu, voćaru i državi. Tradicija nas obavezuje, ali nas još više podstiče da stvaramo budućnost - poručio je Jevremović.

Svečana akademija bila je prilika da se oda priznanje svim generacijama istraživača, oplemenjivača, tehničara i radnika koji su svojim znanjem i predanošću doprineli da Institut za voćarstvo iz Čačka danas bude jedna od najuglednijih naučnih ustanova u oblasti voćarstva.

Jer iza svake "Čačanske rodne", "Čačanske lepotice" i mnogih drugih sorti ne stoje samo godine naučnog rada, već vizija ljudi koji su dokazali da se znanjem, upornošću i ljubavlju prema voćarstvu stvaraju vrednosti koje traju generacijama.