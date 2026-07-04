Slušaj vest

LOZNICA – Nekadašnji državni praznik Dan borca 4. jul, obeležen je danas u Loznici polaganjem venaca kod biste Georgiju Jakšiću i na spomenik Vladi Zečeviću u srednjoškolskom parku. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, ambasade Ruske Federacije, Gradskog odbora SUBNOR-a, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' u Loznici i drugi poštovaoci slobodarske tradicije.

Malo koji narod je kao srpski tako skupo platio slobodu i svoju pobedu nad nacizmom, naša je obaveza kako prema precima, još više prema potomcima, da negujemo našu prošlost i prenosimo je na generacije koje dolaze, jer ne smemo, i nećemo se odreći ni jednog njenog dela, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović. On je poručio da je Loznica grad u kome se posebna pažnja poklanja svim značajnim ličnostima, datumima i događajima iz naše prošlosti.

- Grad smo bogate i burne prošlosti, zavičaj velikana, kraj u kome su hiljade ljudi sa puškom u ruci vekovima na braniku otadžbine bili prvi. Hiljade naših predaka iz ovih krajeva dalo je živote da bi Srbija živela, ugradilo ih u temelje srpske državnosti i slobode koju danas baštinimo i večno ćemo im biti zahvalni na tome. Loznica je, kao uostalom i čitav srpski narod, ponosna na svoju slobodarsku tradiciju, svoj ogroman doprinos pobedi nad nacističkom pošasti – rekao je Jugović.

Prema rečima Živote Isakovića, predsednika lozničkog SUBNORA-a, 4. jul je jedan od najznačajnijih datuma u našoj slavnoj istoriji jer je tada odlučeno da se podigne organizovan ustanak protiv okupatora.

1/7 Vidi galeriju U Loznici obeležen nekadašnji Dan borca Foto: T. Ilić

- Naša sveta obaveza je da poštujemo dela naših predaka, klanjamo se njihovim senima, ali istovremeno na mlađe naraštaje prenosimo slobodarski duh i želju za slobodom koju srpski narod baštini od svog nastanka. Njihova dela treba trajno čuvati, a mlade generacije usmeravati da se sloboda ne sme žrtvovati nizašta, da nema cenu, i da sve što treba uradimo za slobodu Srbije i njenog naroda– kazao je on.

U Omladinskom centru je posle polaganja venaca održana tribina na kojoj je o civilnim i vojnim žrtvama u oba svetska ratu na području Jadra kazivao pukovnik u penziji Miloš Dejanović, dok je na temu antifašizma i neofašizma govorio Aleksandar Konanihin, zamenik ambasadora Ruske Federacije u Beogradu.