NAŠA SLOBODA NEMA CENU U Loznici obeležen nekadašnji Dan borca (FOTO)
LOZNICA – Nekadašnji državni praznik Dan borca 4. jul, obeležen je danas u Loznici polaganjem venaca kod biste Georgiju Jakšiću i na spomenik Vladi Zečeviću u srednjoškolskom parku. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, ambasade Ruske Federacije, Gradskog odbora SUBNOR-a, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' u Loznici i drugi poštovaoci slobodarske tradicije.
Malo koji narod je kao srpski tako skupo platio slobodu i svoju pobedu nad nacizmom, naša je obaveza kako prema precima, još više prema potomcima, da negujemo našu prošlost i prenosimo je na generacije koje dolaze, jer ne smemo, i nećemo se odreći ni jednog njenog dela, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović. On je poručio da je Loznica grad u kome se posebna pažnja poklanja svim značajnim ličnostima, datumima i događajima iz naše prošlosti.
- Grad smo bogate i burne prošlosti, zavičaj velikana, kraj u kome su hiljade ljudi sa puškom u ruci vekovima na braniku otadžbine bili prvi. Hiljade naših predaka iz ovih krajeva dalo je živote da bi Srbija živela, ugradilo ih u temelje srpske državnosti i slobode koju danas baštinimo i večno ćemo im biti zahvalni na tome. Loznica je, kao uostalom i čitav srpski narod, ponosna na svoju slobodarsku tradiciju, svoj ogroman doprinos pobedi nad nacističkom pošasti – rekao je Jugović.
Prema rečima Živote Isakovića, predsednika lozničkog SUBNORA-a, 4. jul je jedan od najznačajnijih datuma u našoj slavnoj istoriji jer je tada odlučeno da se podigne organizovan ustanak protiv okupatora.
- Naša sveta obaveza je da poštujemo dela naših predaka, klanjamo se njihovim senima, ali istovremeno na mlađe naraštaje prenosimo slobodarski duh i želju za slobodom koju srpski narod baštini od svog nastanka. Njihova dela treba trajno čuvati, a mlade generacije usmeravati da se sloboda ne sme žrtvovati nizašta, da nema cenu, i da sve što treba uradimo za slobodu Srbije i njenog naroda– kazao je on.
U Omladinskom centru je posle polaganja venaca održana tribina na kojoj je o civilnim i vojnim žrtvama u oba svetska ratu na području Jadra kazivao pukovnik u penziji Miloš Dejanović, dok je na temu antifašizma i neofašizma govorio Aleksandar Konanihin, zamenik ambasadora Ruske Federacije u Beogradu.
U Loznici, odnosno tadašnjem u jadarskom srezu, pozivu na ustanak odazvalo se 4.500 boraca od kojih se 700 nije vratilo, a ovaj kraj imao je i veliki broj civilnih žrtava, samo u Dragincu streljano je blizu 3.000 dece, žena i starih. Podsetimo, odluku o pozidanju oružanog ustanka protiv fašističkog okupatora Politbiro Centralnog komiteta KPJ doneo je 4. jula 1941. Četiri godine kasnije taj datum je proglašen za Dan borca i sve do ukidanja 2001. godine bio je državni praznik.