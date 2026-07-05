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LOZNICA – Poslednih godina jul je mesec sa najviše muzičkih dešavanja u lozničkom kraju, a tako je i ove. Svakoga vikenda ljubitelji muzike, različitih žanrova, imaće prilike da se dobro zabave, pošto ih ponovo čeka bogata muzička ponuda i novi raspevani jul.

Prvi vikend doneo je 19. Moto skup u Lešnici koji organizuje tamošnji moto-klub ''Gonzales'', a za muziku su na ovom trodnevnom skupu zaduženi Alen Islamović, nekadašnji pevač Divljih jagoda i Dugmeta, a sviraće i Lusteri i Osvajači.

Foto: T. Ilić

Drugi julski vikend donosi deveti festival ''Lila-Lo'' na kome će nastupiti Martina Vrbos, na hitove devedesetih godina podsetiće dr Igy, Beat Street, Ella B i Ivan Gavrilović, dok će tri festivalska dana zatvoriti multiinstrumentalista Slobodan Trkulja i ''Balaknopolis''. Da najbolju zabavu nude bajkeri potvrdiće loznički moto klub ''Blek dragons'' na ''Motočašću'', trećeg juskog vikenda. Ovoga puta na meniju su prvo veče, ''Rif'' i ''Ledene oči'', dok subota pripada Beštijama, tribute bendu koji svira muziku ''Plavog orkestra'', a isto veče svira i ''Belo kopče'' popularni makedonski tribute bend poznat po izvođenju hitova legendarnog ''Bijelog dugmeta''. Mesec svirki zaključiće osmi susret ''Na raskrsnici'', od 24. do 26. jula, čiji je autor, gitarista i kompozitor, Zoran Starčević. Do sada je program bio uvek raznovrstan i kvalitetan, kao gosti su minulih godina svirali i pevali Maja Milinković Fadolinka sa bendom, ''Balkan Strings Quintet'', Filip Žmaher sa grupom ''Black and White'', Braća Teofilović, ''Kalem'', Abba real tribute bend, ''Vrelo'', ''Ođila'', ''Duo Moderato'' …. Ovoga puta nastupaju ''Salsa y punto'', ''Beltango trio'' i ''Kao Bijelo dugme'', koji će svirati u Loznici i Banji Koviljači, i time okončati julskue svirke.

Foto: T. Ilić