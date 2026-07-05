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LOZNICA – Spomen-kosturnica u Dragincu biće obnovljena zahvaljujući podršci države, a ugovor o realizaciji projekta, njegove tehničke zaštite, restauracije i konzervacije nedavno je potpisala ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika Valjevo Ljubicom Vasiljević u Muzeju Jadra. Posao treba, rečeno je, da bude završen krajem septembra.

- Ministarstvo izdvaja pet miliona dinara, uz dodatnu podršku i Grada Loznice, za rekonstrukciju, investiciono održavanje, uređenje i sve što je potrebno kako bi spomenik u Dragincu bio u još boljem izdanju. Ovo je još jedan od projekata koji realizujemo sa Zavodom u Valjevu i uverena sam da će saradnja biti uspešna. Ceremonija u Dragincu je 14. oktobra i do tada očekujemo da spomenik bude u novom ruhu – rekla je Đurđević Stamenkovska.

Ministarka je prilikom posete Muzeju Jadra ocenila da je ''Jadar sinonim za slobodu, hrabrost, nažalost i za stradalništvo, ali srećom i za život i budućnost svih generacija koje su ovde ostale da budu svoje na svome''. Rekla je da je raduje što je ministarstvo opredelilo sredstva za ono što su i sami meštani Draginca izrazili kao želju, a ''to pokazuje da taj narod nije zaboravio pretke, i njihov odnos prema slobodi''. Prema rečima gradonačelnice Loznice Dragane Lukić potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju projekta od izuzetnog značaja za građane Loznice i Jadra, Podrinja, ali čitave Mačve.

- Spomen-grobnica u Dragincu predstavlja mesto kolektivnog pamćenja, opomene, ali i svedočanstva stravičnih zločina nad civilima tokom Drugog svetskog rata. U toj grobnici su posmrtni ostaci 2.950 žrtava, a najmlađa je imala samo tri dana. To nikada ne smemo da zaboravimo i moramo čuvati dostojanstvo nevino nastradalih žrtava – kazala je Lukićeva.

Obnova Spomen-kosturnice u Dragincu: Država ulaže u rekonstrukciju Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Posle potpisivanja ugovora ministarka je posetila Draginca i položila venac na spomen-kosturnicu koja će biti obnovljena. Poslednji put spomenik je obnavljan uoči obeležavanja 70. godišnjice streljanja, 2011. Tada je Ministarstvo rada i socijalne politike zajedno sa Loznicom finansiralo sve neophodne stručne i sveobuhvatne radove na obnovi. Obavljeno je čišćenje i saniranje spomenika, kripte, pristupnih staza, hortikulturno uređenje i obnova informativne table.

Podsetimo, nemački okupatorski su sredinom oktobra 1941. prema naredbi o likvidaciji sto civila za jednog ubijenog, odnosno 50 za ranjenog nemačkog vojnika, streljali meštane Draginca i okolnih sela počinivši jedan od prvih i najvećih masovnih zločina nad civilnim stanovništvom u Srbiji ubijajući žene, starce i decu. Ubijanje u Dragincu prethodilo je streljanima civila u Kraljevu i Kragujevcu koja je nekoliko dana kasnije počinila nemačka vojska.

Kurir.rs

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