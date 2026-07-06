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Mnogi ne znaju da na obroncima Fruške gore živi evropski bizon, jedna od najugroženijih i najimpozantnijih životinjskih vrsta u Evropi.

Ono što posebno raduje jeste vest da je krdo nedavno postalo bogatije za još jednog člana, mladunče staro oko dva meseca.

To potvrđuje da su se životinje uspešno prilagodile novom staništu.

Prve jedinke evropskog bizona na Frušku goru naseljene su 2022. godine u okviru projekta obnove ove vrste u Srbiji, koji predstavlja važan korak u očuvanju biodiverziteta. 

Kurir.rs/Youtube RTV Info

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