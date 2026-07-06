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Završena je ovogodišnja nagradna akcija „Sačuvajmo lepe kuće i bašte Sremskih Karlovaca“, koju blizu tri decenije organizuje Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca.

Komisija je nakon obilaska prijavljenih donela odluku da nagradi Mirjanu Blažević, Nadu Đukić, Milku Ušljebrku, Ivanu Mišković, Branislava Kusa i Draginju Velček, a Natašu Veselinović, dugogodišnju učesnicu i pobednicu u nekoliko navrata, pohvali.

Najlepšom savremenom baštom, koju odlikuju originalni hortikulturni elementi od drveta i kovanog gvožđa, izuzetno odnegovan travnjak sa probranim biljnim vrstama proglašena je bašta Mirjane Blažević iz Grobljanske ulice 11. I to je nagrađivana bašta u ovoj akciji, ali je sada apsolutni favorit sa određenim izmenama u odnosu na prethodna učešća.

Vrt Nade Đukić u istoj kategoriji, iz Ulice mitropolita Stratimirovića 83a, koju su komšije prijavile, izdvaja se kao najbolje koncipirana savremena bašta u odnosu na arhitekturu kuće. Bašta Milke Ušljebrke iz Balkanske 23 primer je kako uprkos nepovoljne konfiguracije terena, skučenog prostora, zahvaljujući maštovitosti i ljubavi, malo dvorište može da se pretvori u divan cvetno-zeleni kutak. U njemu su se našli i mediteranski primerci - palma, lavanda i maslina koji ukazuju na zavičaj vlasnice.

Nagrade će dobitnicima biti uručene za vreme Karlovačke berbe grožđa, kada se očekuje da će oni učiniti svoje zelene oaze dostupnim i pogledima turista koji tih dana dođu u Karlovce

Posle duže vremena, u trci za titulu najlepše pojavila se tipična tradicionalna bašta kakva je bašta Draginje Velček iz Ulice Žarka Zrenjanina 29. Ona je primer geometrijske postavke elemenata, sa ručno bojenim saksijama, u kojoj su zadržane cvetne vrste koje su bile dominantne u ranijim periodima poput muškatli i oleandera.

Seosko domaćinstvo Krivac Ivane Mišković, Zeleni breg 5, najlepša je kuća u prirodi sa sačuvanim autentičnim zelenilom Fruške gore i Karlovca kojoj posebnu čar daje lep pogled na Dunav.

Kuću Branislava Kusa u Petrovaradinskoj 1, odlikuje jedan od najlepših pogleda na Karlovce i nastojanje vlasnika da zelenilom i cvećem istakne autentičnost kuće i dvorišta, zasnovanu na činjenici da je sagrađena na mestu na kom je u prošlosti bila pivara porodice Šober o čemu svedoče i lagumi u brdu. Poglede i pažnju prolaznika skreće na sebe raznobojnim ružama koje Kus neguje ispred nje na javnoj površini.

Poglede Karlovčana i turista privlači i jedna od najstarijih kuća u Karlovcima, u Ulici Ivana Mažuranića 5, zahvaljujući dugogodišnjem trudu Nataše Veselinović da sačuva njenu i autentičnost dvorišta.

Nagrade će dobitnicima biti uručene za vreme Karlovačke berbe grožđa, kada se očekuje da će oni učiniti svoje zelene oaze dostupnim i pogledima turista koji tih dana dođu u Karlovce.