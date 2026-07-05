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BANJA KOVILJAČA – Za poznate ''Tri česme'' u Banji Koviljači stižu bolji dani. Radovi na rekonstrukciji jednog od simbola ''Kraljevske banje'' počinju narednih dana, urađen je projekat koji je dobio saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu, a finansiraće ih Grad Loznica, saopštio je gradski menadžer Dejan Stalović.

- To je dobra vest za sve meštane Banje Koviljače i turiste. U prvoj fazi biće rekonstruisane same ''Tri česme'', a u drugoj sledi parterno uređenje kako bi i prostor oko nje dobio odgovarajući izgled - kazao je on.

Nažalost, posetioce već godinama sačekuje najpre oštećeni plato i ''Tri česme'' okrunjene fasade, prljave, naružene izbledelim grafititima, sa rastinjem iznad njih i samo jednim izvorom koji radi. Za ovu česmu, smeštenu između banjskog parka i šume, vezuje se priča da je voda sa leve strane dobra za one koji imaju zdravstvenih tegoba, oni koje je mučila nesrećna ljubav pili su je sa sredine, dok je desna bila za sve koji su verovali da nemaju dovoljno sreće. ''Tri česme'' su možda i najpoznatija banjska česma, s početka prošloga veka na razglednicama su bile njene fotografije, i posetioci ''Kraljevske banje'' redovno su odlazili da se osveže njenom vodom. Nažalost, danas oni koji tamo odu naiđu na ne baš lepu sliku. Česmu je pre 115 godina sagradila princeza Jelena, ćerka kralja Petra Prvog Karađorđevića, na mestu gde je izvirala planinska voda. Ona je ovde bila sa ocem kada je zvanično objavljena njena veridba, tim povodom su joj meštani priredili svečani program, a ona u znak zahvalnosti njima dala kladenac knjeginice Jelene koji je posle Drugog svetskog rata preimenovan u ''Tri česme''. Nažalost, i ostalim banjskim česmama potrebno je vratiti nekadašnji sjaj.

1/6 Vidi galeriju Tri česme u Banji Koviljači Foto: Kurir/T.I.

- Grad je pre devet godina formirao radnu grupu koja je trebalo da osmisli više projekata koji će omogućiti dobijanje novih sadržaja u banjskom parku, a među njima je bio i projekat potpune rekonstrukcije šest banjskih česama u parku i oko njega, urađen u saradnji sa valjevskim Zavodom za zaštitu spomenika kulture. ''Podrinjska lepotica'' bogata je vodom i to lekovitom, a svojevremeno je tadašnja Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače nameravala da uradi plansku dokumentaciju za uređenje sedam česama. Namera je bila da se uradi njihova rekonstrukcija, da sve imaju izvorsku, ili ako su presušile, gradsku vodu. Na listi su pored ''Tri česme'', bile ''Rakina česma'', sumporovita u banjskom parku, gvožđevita i bakrovita, bezimena česma ispod ''Tri česme'', česma u blizini vile Katarina i ''Ilidža'', koja je u rangu podalpskih izvora sa izuzetnim mineralnim sastavom, ali još uvek otiče neiskorišćena.