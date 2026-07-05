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Požar koji je zahvatio poljoprivredne useve u Obrežu nedaleko od Varvarina, pričinio je veliku materijalnu štetu. Prema informacijama na terenu vatra je zahvatila više hektara pod pšenicom, a brzom širenju požara doprinele su visoke temperature i vetar.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar, a uzrok požara i razmere štete biće poznati nakon što nadležne službe obave procenu.

Nadležni upućuju apel svim građanima da budu oprezni tokom boravka u prirodi i na poljoprivrednim zemljištima.

Podsećaju da je strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom i bacanje opušaka, jer i najmanja nepažnje može izazvati požar sa nesagledivim posledicama.

Kurir.rs/RTS

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