Srbija
U KRAGUJEVCU 45 INTERVENCIJA LEKARA HITNE U 24 SATA: Pritisak i astma pravili probleme pacijentima
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 45 intervencija na terenu (23 tokom dana i 22 preko noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 41 pregled odraslih osoba (u toku dana 25, a tokom noći 16 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
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