Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 45 intervencija na terenu (23 tokom dana i 22 preko noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 41 pregled odraslih osoba (u toku dana 25, a tokom noći 16 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 13 intervencija.