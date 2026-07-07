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Osma Međunarodna naučna konferencija „Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development and Environmental Protection“ ("Moderni trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i zaštiti životne sredine" održana je u Vrnjačkoj Banji, na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam.

Konferenciju je organizovao The Balkans Scientific Center of the Russian Academy of Natural Sciences (Balkanski naučni centar Ruske akademije prirodnih nauka) u saradnji sa mnogim suorganizatorima, sa ciljem okupljanja istraživača, nastavnika, stručnjaka i predstavnika privrede koji svojim radom doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje, ruralnih područja i zaštite životne sredine.

Savremeni izazovi u ovim oblastima zahtevaju interdisciplinarni pristup, intenzivniju međunarodnu saradnju i primenu inovativnih naučnih i tehnoloških rešenja koja će doprineti održivom razvoju društva.

Za Konferenciju je pripremljen zbornik radova 22 autora iz sedam evropskih zemalja, a predstavlja koristan izvor informacija i inspiracija za dalji naučni i stručni rad u oblastima poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.