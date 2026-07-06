Slušaj vest

Specijalizovana ekipa Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova danas će uništiti pronađeni i prijavljeni eksplozivni ostatak rata na teritoriji Loznice, saopštilo je Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu.

1.jpg
Foto: RINA

Uništavanje će biti obavljeno od 11.00 do 12.30 časova u mestu Cikote, na unapred određenoj bezbednoj lokaciji.

2.jpg
Foto: RINA

Kako je navedeno, tokom akcije biće preduzete sve mere bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine.

3.jpg
Foto: RINA

Pronađeni eksplozivni ostatak rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova do završetka uništavanja.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! UŽAS U ZEMUNU: Dečak (12) pokušao da napravi bombu, eksplozivna naprava mu raznela ekstremitete!
hitna pomoć dečak
HronikaUZEO "HEMIJSKU" SA GROBLJA, A ONDA JE USLEDIO HOROR! Penzioneru iz Ugrinovaca eksplodirala naprava u ruci: "Koristi se za atentate. Bila je spremna za dejstvo"
Groblje olovka.jpg
HronikaPRONAĐENE EKSPLOZIVNE NAPRAVE KOD NEBOJŠINE KULE: Policija na terenu
nemanja-nikolic-1.jpg
HronikaNOVI DETALJI O STANJU DEČAKA NAKON EKSPLOZIJE U NOVOM SADU Opasnu napravu pronašao u smeću, nakon nesreće zadržan u bolnici
WhatsApp Image 2026-04-25 at 11.21.16 (3).jpeg