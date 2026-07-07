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Predstavnici Opštine Varvarin učestvovali su na skupu “Povežimo opštine, stvorimo partnerstva: CERV – Bratimljenje gradova”, koji je održan u Palati Srbija, a čiji je cilj bio predstavljanje mogućnosti koje lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva pruža program Evropske unije “Građani, jednakost, prava i vrednosti” (CERV).

U ime Opštine Varvarin skupu su prisustvovali zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i portparol Opštinske uprave Nikola Petrović, zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša pozvao je lokalne samouprave da iskoriste mogućnosti koje pruža program CERV, naglasivši da su evropska bespovratna sredstva dostupna svima koji imaju kvalitetne projektne ideje i spremni su da ostvare partnerstva koja će doprineti razvoju lokalnih zajednica.