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Predstavnici Opštine Varvarin učestvovali su na skupu “Povežimo opštine, stvorimo partnerstva: CERV – Bratimljenje gradova”, koji je održan u Palati Srbija, a čiji je cilj bio predstavljanje mogućnosti koje lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva pruža program Evropske unije “Građani, jednakost, prava i vrednosti” (CERV).

U ime Opštine Varvarin skupu su prisustvovali zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i portparol Opštinske uprave Nikola Petrović, zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša pozvao je lokalne samouprave da iskoriste mogućnosti koje pruža program CERV, naglasivši da su evropska bespovratna sredstva dostupna svima koji imaju kvalitetne projektne ideje i spremni su da ostvare partnerstva koja će doprineti razvoju lokalnih zajednica.

Prema njegovim rečima, program omogućava unapređenje učešća građana u donošenju odluka, realizaciju inicijativa od javnog značaja i jačanje procesa evropskih integracija Srbije. Podsetio je i da su korisnici iz Srbije u periodu od 2023. do 2025. godine povukli oko pet miliona evra bespovratnih sredstava, dok više od 150 organizacija i institucija iz naše zemlje trenutno realizuje CERV projekte u Srbiji i širom Evrope.

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