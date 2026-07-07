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U Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatoogijom Opšte bolnice u Kruševcu u protekloj nedelji zabeležen je veliki porast broja novorođenih beba.

Na svet su stigle ukupno 33 bebe, što predstavlja duplo više u odnosu na prethodni period.

Struktura beba je skoro izjednačena, dečaci su malo brojniji, 17 dečaka i 16 devojčica.

Broj novorođenih beba je duplo veći u odnosu na pretprošlu sedmicu kada je rođeno samo 17 beba ukupno.

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