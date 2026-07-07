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Novosađanin Miloš Mario Dujović, pica majstor bio je deo tima koji je u Italiji oborio Ginisov svetski rekord u pripremi pica.

Na ovom velikom kulinarskom događaju učestvovalo je 100 odabranih pica majstora, koji su za samo 10 sati pripremili čak 12.000 pica.

Rekord je, kako se navodi, oboren znatno pre planiranog vremena.

Dujović je bio jedan od učesnika ovog poduhvata, čime je Novi Sad imao svog predstavnika među pica majstorima iz sveta koji su učestvovali u postavljanju novog rekorda.

Posebnu vrednost celom događaju daje njegova humanitarna dimenzija, jer su sve pripremljene pice donirane bolnicama. Time je ovaj rekord, osim profesionalnog i takmičarskog značaja, imao i snažnu humanu poruku.

„Ovo nije bio samo pokušaj obaranja rekorda, već iskustvo koje će zauvek ostati u sećanju. Biti deo tima koji zajedno ispisuje istoriju i istovremeno učestvuje u humanitarnoj akciji predstavlja veliku čast i odgovornost”, poručio je Miloš Mario Dujović.

Njegovo učešće u ovom događaju predstavlja priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i posvećenost zanatu, ali i lep primer toga kako se znanje i upornost mogu prepoznati i van granica Srbije.

Dujović je vlasnik poznate novosadske picerije a učešćem u obaranju Ginisovog rekorda našao se rame uz rame sa pica majstorima koji su učestvovali u jednom od najvećih kulinarskih poduhvata ove vrste.