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U krugu fabrike „Energozelena“ u Inđiji danas je izbio veliki požar, koji je izazvao gust crni dim.

Dim se proširio izvan industrijske zone, a prema snimcima sa društvenih mreža, mogao se videti i sa znatne udaljenosti.

Nebo je izgledalo kao da je počeo smak sveta.

Prema prvim informacijama, vatrogasno-spasilačke ekipe upućene su na lice mesta i rade na lokalizaciji požara.