U krugu fabrike „Energozelena“ u Inđiji izbio je veliki požar koji je izazvao gust crni dim vidljiv i izvan industrijske zone.
Srbija
ŠTA SE OVO DEŠAVA KOD INĐIJE? Zastrašujuć prizor usled velikog požara: Ljudi u neverici gledaju, NEBO KAO DA JE SMAK SVETA! Dim stigao do naplatne rampe (VIDEO)
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U krugu fabrike „Energozelena“ u Inđiji danas je izbio veliki požar, koji je izazvao gust crni dim.
Dim se proširio izvan industrijske zone, a prema snimcima sa društvenih mreža, mogao se videti i sa znatne udaljenosti.
Nebo je izgledalo kao da je počeo smak sveta.
Prema prvim informacijama, vatrogasno-spasilačke ekipe upućene su na lice mesta i rade na lokalizaciji požara.
Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku izbijanja požara, kao ni o eventualno povređenima. Nadležne službe se još nisu oglasile o mogućem riziku po stanovništvo ili životnu sredinu.
Kurir.rs/Inmedija.rs
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