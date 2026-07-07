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LOZNICA - Tokom izvršenog nadzora nije uočen pomor ribe, niti su pronađeni uginuli primerci ribe, saopšteno je juče posle podne iz lozničke gradske uprave. Povodom informacija koje su se u petak uveče pojavile na društvenim mrežama o navodnom pomoru ribe i neobičnom ponašanju ribe u reci Drini, u blizini Bosanskog Tršića, vodni inspektor se, radi provere navoda i blagovremenog informisanja javnosti, obratio nadležnoj Vodnoj inspekciji Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama dostavljenim Gradu, objašnjava se dalje, nadležni vodni inspektor je kontaktirao glavnog vodnog inspektora Republike Srpske, nakon čega je o navedenim informacijama obaveštena i ekološka inspekcija u Zvorniku. Prema njihovom izjašnjenju, ribočuvarska služba nije prijavila pomor ribe, niti je ekološka inspekcija primila bilo kakvu zvaničnu prijavu koja bi ukazivala na ovakvu pojavu, saopštila je gradska uprava.

- Takođe, nadležna Vodna inspekcija Republike Srpske je tokom vikenda izvršila obilazak više lokacija na desnoj obali reke Drine, na potezu od Loznice do Malog Zvornika. Prema dostavljenim informacijama, tokom nadzora nije uočen pomor ribe, niti su pronađeni uginuli primerci ribe. Nadležna inspekcija je obavestila Grad Loznicu da će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem stanja na Drini, kao i da će o svim eventualnim promenama i novim saznanjima blagovremeno obavestiti javnost – stoji u saopštenju Grad Loznica koji će, kako se ističe, ''u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti da prati situaciju i o svim relevantnim informacijama pravovremeno obaveštava građane''.

Inače, tokom vikenda su se na društvenim mrežama pojavili snimci uginule ribe snimljeni, navodno, u Drini, najpre na levoj, a potom i desnoj obali reke. Ukoliko je neko na društvenim mrežama objavio lažne informacije trebalo bi ustanoviti ko i zašto, a ako su snimci uginule ribe autentični, utvrditi šta im se konkretno desilo kako se to više ne bi ponavljalo.