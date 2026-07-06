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Luka Dragićević student Pravnog fakulteta u Nišu koji je iz Prokuplja jutros je na autouskoj stanici u niškom naselju Ratko Jović izgubio torbicu sa svim dokumentima, ključevima, novcem, karticom za menzu. I kada je shvatio prijavio je policiji, ali nije bio optimista i nije se nadao da će mu lične stvari biti vraćene.

Onda je usledio šok, jer su ga iz Policijske stanice u Nišu tokom dana pozvali i rekli mu da dođe po svoje stvari. A tamo ga je dočekao devedesetpetogodišnji Stojan Mitrovic iz Niša koji je i pronašao torbicu.

Deka koji je pronašao toricu prvo je otišao da nahrani svoje koze, jer one ne mogu da čekaju, a onda je u policiju odneo torbicu. I ostao je da sačeka i upozna mladića koji ju je izgubio. I iako je u poznim godinama, nije odustao od svoje namere da vrati tuđe i nije mu bilo teško da pola dana provede tragajući za osobom koja je izgubila ono što je pronašao.

Deka (95) iz Niša vratio izgubljenu torbicu studentu Foto: Ustupljene fotografije

Deka Stojan je tražio i priznanicu da je sve na broju, a kako je Luka došao sa roditeljima, svi su na kraju otišli da se počaste u obližnjoj kafani!

-Kada sam video torbicu znao sam da je neko mlađi zaboravio. Ipak, morao sam prvo da kući nahranim koze. Onda sam otišao u policiju- priča nam deka Stojan vremešan, pošten i vitalan Nišlija.

On je oduševio Dragićeviće, ali i policajce kojima je dao torbicu.

-Ja sam plakala kada su mi policajci rekli da ovakvih ljudi kao što je deka Stojan više nema. Njemu sa toliko godina nije bilo teško da ide do stanice, čeka na klupici kada će Luka da dođe. Zaista sam prepuna emocija i ovaj deka nam je ne zbog vraćenog, već zbog gesta učinio život lepšim- prepričava svoje utiske Nataša Dragićević, majka Luke Dragićevića.

Sa dekom su proveli par sati u razgovoru i na kraju ga odvezli kući.

Dragićevići kažu da su danas stekli prijatelja zauvek koji je pokazao koliko su nekada bili važni čast i poštenje.

Kurir.rs

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