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U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su 47 intervencija na terenu (33 preko dana i 14 tokom noći).

Lekari u ambulanti hitne pomoći su obavili 47 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, a u toku noći 27 pregleda), kao i 25 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim tegobama i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i sa povredama, kažu u kragujevačkoj službi hitne pomoći.

Kurir.rs

U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su 47 intervencija na terenu (33 preko dana i 14 tokom noći). Lekari u ambulanti hitne pomoći su obavili 47 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, a u toku noći 27 pregleda), kao i 25 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim tegobama i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i sa povredama, kažu u kragujevačkoj službi hitne pomoći.