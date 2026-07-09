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Prirodnjački centar u Svilajncu godišnje poseti oko 100.000 posetioca, čime opravdava status nezaobilazne turističke tačke i lidera u oblasti naučnog turizma.

To poverenje svojih posetilaca nagrađuje tako što ih svake sezone iznenadi novim izložbama i bogatim letnjim programom.

Zvanično je otvorena "Naučna zona'', novi deo i sadržaj u samom Centru, gde posetioci postaju pravi mali naučnici koji izvode eksperimente i primenjuju praktično naučna znanja. a nova naučna zona otkriva još zanimljivih sadržaja koje ne treba propustiti.

Letnji program u Prirodnjačkom centru je ispunjen mnoštvom manifestacija, predstava, radionica, koje decu uvode u svet nauke kroz igru i zabavu:

11. jula sve posetioce očekuje egzotični nastup sokolara Hani Girgisa za sve ljubitelje životinja, a ovaj program počinje u 19 sati.

Već 18. jula, sa početkom u 19h gostovaće predstava "Nešto zdravo'', sa glumcima Milicom Janketić, Milošem Lalovićem i Đorđem Kocićem koji nam donose veoma poučnu ekološku priču kroz muziku, zabavu i ples.

Svakog vikenda Prirodnjački centar organizuje dodatne aktivnosti koje upotpunjavaju obilazak i podržavaju naučnu osnovu sadržaja. Sa stručnim vodičima mogu se obići sve muzejske izlože u 11.00 i 14.00 sati. Stručno vođenje kroz izložbe omogućava da se one lakše razumeju i bolje dožive.

1/19 Vidi galeriju Prirodnjački centar Srbije - Svilajnac Foto: PC Svilajnac

Zatim, u igraonici sve posetioce očekuju naučne i kreativne radionice u 12h i 15h, koje deci služe za kreativno izražavanje i utvrđivanje stečenih znanja, a roditeljima priliku za opuštanje i uživanje u restoranu. U terminima od 13.00 i 16.00 sati posetioci mogu uživati u projekciji animiranih crtanih filmova, koji će ih dodatno zabaviti i kvalitetno upotpuniti vreme provedeno u Prirodnjačkom centru.

Ono što svi posetioci željno očekuju jeste "Noć u muzeju-sleepover'', koje je planirano početkom avgusta, dok se sedme po redu "Dino igre bez granica'' održavaju 23. avgusta ove godine.

Prirodnjački centar u Svilajncu u julu i avgustu menja i svoje radno vreme, kako bi se svi planirani program što više prilagodili posetiocima. Radnim danima je otvoren od 10.00 do 19.00 sati, a vikendom od 10.00 do 20.00 sati.

Ono što sve posetioce posebno raduje tokom letnje sezone jeste besplatan bazen. Uz kupljenu ulaznicu za Prirodnjački centar možete potpuno besplatno ući na gradske bazene koji se nalaze odmah pored Centra i gde posetioce takođe očekuju brojni letnji sadržaji.