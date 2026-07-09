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Veliko interesovanje budućih brucoša vladalo je za upis na fakultete Univerziteta u Kragujevcu, gde se za prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija u školskoj 2026/2027. godini u prvom upisnom roku prijavilo ukupno 3.218 kandidata. Najveći broj prijava zabeležen je na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, gde je dokumenta predalo čak 780 budućih studenata.

Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2026/2027. godinu ima ukupno 3.839 mesta, 2.597 budžetskih i 1.242 samofinansirajuća, što znači da je ukupan procenat popunjenosti u prvom prijavnom krugu dostigao 83,82 odsto.

Prema podacima objavljenim na sajtu Univerziteta u Kragujevcu, na medicinskim naukama odobreno je ukupno 519 mesta, 225 na budžetu i 294 na samofinansiranju, što znači da broj prijavljenih značajno nadmašuje raspoložive kapacitete.

Najpopularniji je studijski program integrisanih akademskih studija medicine sa 405 prijavljenih na 88 odobrenih budžetskih mesta.

Veliko interesovanje vlada i na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, koji zauzima drugo mesto po broju prijava sa ukupno 410 kandidata na 420 slobodnih mesta, 370 na budžetu i 50 na samofinansiranju.

Sledi Ekonomski fakultet sa 391 prijavom, Pravni fakultet sa 326 i Fakultet tehničkih nauka u Čačku gde se prijavilo 298 kandidata.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu dokumenta je predalo 288 kandidata, pri čemu se izdvaja studijski program Psihologija za koji se prijavilo čak 160 zainteresovanih na odobrenih 50 mesta, 20 budžet i 30 samofinansiranje.

Na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu pristiglo je 220 prijava, dok su ostali visokoškolski centri privukli nešto manji broj kandidata - Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 121, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 118, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 116, Pedagoški fakultet u Užicu 111 i Agronomski fakultet u Čačku 30.

Upis na sve fakultete Univerziteta u Kragujevcu trebalo bi, prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta, da bude završen do 15. jula.

Prijavljivanje kandidata bilo je od 19. do 15. juna, a prijemni ispiti su se održavali od 26. juna do 8. jula.