Slušaj vest

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, od četvrtka, 9. jula, do subote, 11. jula, biće potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici Milosava Milosavljevića, saopštio je Kabinet predsednika opštine Gornji Milanovac.

Radovi se izvode u okviru rekonstrukcije Ulice Rajka Milovanovića.

Građani su pozvani da tokom trajanja radova vozila parkiraju izvan zone izvođenja, jer će prilaz automobilima do kuća biti onemogućen.

Iz Opštine su zamolili sugrađane za strpljenje i razumevanje zbog radova neophodnih za nastavak rekonstrukcije Ulice Rajka Milovanovića.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaUNAPREĐENJE SISTEMA ODLAGANJA OTPADA: Nova podrška Ministarstva zaštite životne sredine za čistiju i uređeniju opštinu Trstenik
Ekologija u TS 2.jpg
SrbijaPUNE RUKE POSLA ZA KRAGUJEVAČKE LEKARE: Hitna pomoć imala 49 terenskih intervencija za 24 sata
hitna pomoc.jpg
SrbijaBOGAT PROGRAM KULTURNIH MANIFESTACIJA: Julski kalendar Opštinske biblioteke u Varvarinu
Opštinska biblioteka u Varvarinu 2026..jpg
SrbijaDNEVNA ONKOLOŠKA BOLNICA U VRANJU SA PROŠIRENIM KAPACITETIMA: Pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega
ONKOLOSA BOLNICA1.jpg