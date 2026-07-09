Slušaj vest

Pravo na učešće u kampu steklo je 229 učenika koji su tokom školske 2025/2026. godine osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Kamp će biti organizovan u saradnji sa Centrom za obrazovanje Kragujevac, u dve smene tokom prve polovine avgusta na Kopaoniku.

- Pored diplome „Ponos grada Kragujevca“, kojom se od 2022. godine nagrađuju izuzetni rezultati učenika, Grad Kragujevac je ove godine odlučio da obezbedi i ovo jedinstveno iskustvo, sa ciljem da dodatno podstakne razvoj mladih talenata, njihovo usavršavanje, sticanje novih znanja i međusobno povezivanje. Ovaj program predstavlja još jednu potvrdu opredeljenja Grada Kragujevca da ulaže u obrazovanje, znanje i mlade, prepoznajući ih kao najveći potencijal i najvredniji resurs za budućnost grada, poručuju iz kragujevačke gradske uprave.

Grad Kragujevac (1).jpg
Foto: grad Kragujevac

Priznanje „Ponos Grada Kragujevca“ dodeljeno je četvrtu godinu zaredom. Svečanost na kojoj su uručene diplome održana je u porti Stare crkve. Ovu nagradu Grad Kragujevac dodeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute pojedinačne i timske rezultate u protekloj školskoj godini na republičkim i međunarodnim takmičenjima uvrštenih u kalendar Ministarstva prosvete. Ove godine diplomu je dobilo ukupno 229 učenika kragujevačih osnovnih i srednjih škola.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaHEROJ IZ KRAGUJEVCA SPASAO NEMOĆNO BIĆE OD JEZIVE SMRTI! Marko čistio kontejnere, a onda u sekundi prekinuo rad PRESE: Ono što je ugledao u smeću slama srce!
IMG_20250310_081837.jpg
SrbijaKRAGUJEVAC: Zdanje Gradske kuće osveštano po pravoslavnom obredu (FOTO)
2026-07-01 13_37_33-Vesti - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
SrbijaUKC Kragujevac: Zbog rekonstrukcije promenjene lokacije ambulanti, uvedeni i NOVI BROJEVI ZA ZAKAZIVANJE
IMG_20250404_125939.jpg
SrbijaAnalize potvrdile kvalitet: Na pijacama u Kragujevcu ispravni mlečni proizvodi i povrće
shutterstock_1141318049.jpg
SrbijaOTVORENI REKONSTRUISANI BAZENI U KRAGUJEVCU: Počela kupališna sezona, uloženo 150 miliona dinara (FOTO)
Screenshot 2026-06-29 175123.jpg

Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja „Ponos grada Kragujevca“, kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola.
Pravo na učešće u kampu steklo je 229 učenika koji su tokom školske 2025/2026. godine osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Kamp će biti organizovan u saradnji sa Centrom za obrazovanje Kragujevac, u dve smene tokom prve polovine avgusta na Kopaoniku.
- Pored diplome „Ponos grada Kragujevca“, kojom se od 2022. godine nagrađuju izuzetni rezultati učenika, Grad Kragujevac je ove godine odlučio da obezbedi i ovo jedinstveno iskustvo, sa ciljem da dodatno podstakne razvoj mladih talenata, njihovo usavršavanje, sticanje novih znanja i međusobno povezivanje. Ovaj program predstavlja još jednu potvrdu opredeljenja Grada Kragujevca da ulaže u obrazovanje, znanje i mlade, prepoznajući ih kao najveći potencijal i najvredniji resurs za budućnost grada, poručuju iz kragujevačke gradske uprave.
Priznanje „Ponos Grada Kragujevca“ dodeljeno je četvrtu godinu zaredom. Svečanost na kojoj su uručene diplome održana je u porti Stare crkve. Ovu nagradu Grad Kragujevac dodeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute pojedinačne i timske rezultate u protekloj školskoj godini na republičkim i međunarodnim takmičenjima uvrštenih u kalendar Ministarstva prosvete. Ove godine diplomu je dobilo ukupno 229 učenika kragujevačih osnovnih i srednjih škola.

Dejan Đusić 