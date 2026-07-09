- Pored diplome „Ponos grada Kragujevca“, kojom se od 2022. godine nagrađuju izuzetni rezultati učenika, Grad Kragujevac je ove godine odlučio da obezbedi i ovo jedinstveno iskustvo, sa ciljem da dodatno podstakne razvoj mladih talenata, njihovo usavršavanje, sticanje novih znanja i međusobno povezivanje. Ovaj program predstavlja još jednu potvrdu opredeljenja Grada Kragujevca da ulaže u obrazovanje, znanje i mlade, prepoznajući ih kao najveći potencijal i najvredniji resurs za budućnost grada, poručuju iz kragujevačke gradske uprave.

Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja „Ponos grada Kragujevca“, kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Pravo na učešće u kampu steklo je 229 učenika koji su tokom školske 2025/2026. godine osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Kamp će biti organizovan u saradnji sa Centrom za obrazovanje Kragujevac, u dve smene tokom prve polovine avgusta na Kopaoniku.

- Pored diplome „Ponos grada Kragujevca“, kojom se od 2022. godine nagrađuju izuzetni rezultati učenika, Grad Kragujevac je ove godine odlučio da obezbedi i ovo jedinstveno iskustvo, sa ciljem da dodatno podstakne razvoj mladih talenata, njihovo usavršavanje, sticanje novih znanja i međusobno povezivanje. Ovaj program predstavlja još jednu potvrdu opredeljenja Grada Kragujevca da ulaže u obrazovanje, znanje i mlade, prepoznajući ih kao najveći potencijal i najvredniji resurs za budućnost grada, poručuju iz kragujevačke gradske uprave.

Priznanje „Ponos Grada Kragujevca“ dodeljeno je četvrtu godinu zaredom. Svečanost na kojoj su uručene diplome održana je u porti Stare crkve. Ovu nagradu Grad Kragujevac dodeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute pojedinačne i timske rezultate u protekloj školskoj godini na republičkim i međunarodnim takmičenjima uvrštenih u kalendar Ministarstva prosvete. Ove godine diplomu je dobilo ukupno 229 učenika kragujevačih osnovnih i srednjih škola.