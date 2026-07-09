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Svečanom ceremonijom na Gradskom trgu u Vršcu otvoren je trodnevni 27. Međunarodni festival folklora „Vršački venac“, manifestacija koja okuplja ansamble iz različitih delova sveta i predstavlja bogatstvo narodne tradicije, igre, muzike i običaja.

Učesnici su, kako je ustaljeno, pozdravili grad domaćin svečanim defileom noseći zastave svojih zemalja.

Publiku je pozdravio direktor festivala Vladimir Bošković, koji je istakao značaj manifestacije za očuvanje narodne tradicije, međunarodnu kulturnu saradnju i promociju Vršca kao grada koji neguje različitosti i otvorenost prema svetu, a zatim je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović svečano otvorila 27. Međunarodni festival folklora „Vršački venac“, poželevši učesnicima uspešne nastupe, lepo druženje i nova prijateljstva.

Foto: RTV info printscreen

Prethodno je gradonačelnica priredila prijem u Svečanoj sali Gradske kuće za delegacije učesnika iz Kolumbije, Grčke, Mađarske, Slovačke, Češke, Rumunije, Kanade i Srbije. U duhu dugogodišnje festivalske tradicije, predstavnici ansambala razmenili su sa domaćinima prigodne poklone.

- Ovih dana Vršac ponovo postaje mesto susreta naroda, običaja, muzike i igre. Naš grad je oduvek bio prostor u kome su se preplitale različite kulture, jezici i tradicije. Upravo u tom bogatstvu različitosti leži posebna vrednost ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja ansamble sa različitih kontinenata i donosi duh sveta u naš grad - rekla je gradonačelnica otvarajući festival.

Nakon svečanog otvaranja usledili su nastupi ansambala koji su publiku poveli na svojevrsno putovanje kroz različite delove sveta. Program prve festivalske večeri otvorilo je Srpsko kulturno-umetničko društvo „Oplenac“ iz Kanade, koje već skoro četiri decenije uspešno čuva srpsku tradiciju među našim sunarodnicima u Severnoj Americi. Usledili su nastupi ansambala iz Rumunije, Grčke, Kolumbije, Češke, Slovačke i Mađarske. Svaki ansambl predstavio je deo kulturnog nasleđa svoje zemlje kroz autentične igre, pesme, muziku i narodne nošnje.