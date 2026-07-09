DRAMA U DVORIŠTU KOD VLADIČINOG HANA: Gospodar zmija sa juga Srbije se namučio dok je izvlačio smuka iz vodovodne cevi: Čekaj, bre, rođače! (FOTO/VIDEO)
Gospodar zmija sa juga Srbije, Vladica Stanković, predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" iz Vladičinog Hana, ovih dana ima pune ruke posla.
On je juče intervenisao u Repincu, selu nadomak Vladičinog Hana, nakon što se stepski smuk zavukao u vodovodnu cev u dvorištu jednog domaćinstva. Domaćini su zmiju primetili dok su sređivali drva i odmah pozvali Vladicu.
Smuk mu je, kako kaže, zadao dosta muke, jer je pokušavao da ga izvuče na najjednostavniji način, ali tako da ga ne povredi. Posle duže borbe, zmija je u jednom trenutku ipak promolila glavu i uspešno je izvučena.
- Čekaj, bre, rođače, namuči nas. Gde okrenuh kubik drva, gde ćeš? E pa, bato, namučio si nas. Završili smo veliki posao - rekao je kroz osmeh Vladica Stanković nakon uspešne intervencije.
Predsednik Udruženja "Poskok" već godinama pomaže građanima kada se nađu u blizini zmija, a njegov cilj je da životinje budu bezbedno uklonjene i vraćene u prirodu.
Kurir.rs