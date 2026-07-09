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Gospodar zmija sa juga Srbije, Vladica Stanković, predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" iz Vladičinog Hana, ovih dana ima pune ruke posla.

On je juče intervenisao u Repincu, selu nadomak Vladičinog Hana, nakon što se stepski smuk zavukao u vodovodnu cev u dvorištu jednog domaćinstva. Domaćini su zmiju primetili dok su sređivali drva i odmah pozvali Vladicu.

02:09 Zmija u vodovodnoj cevi Izvor: Privatna arhiva

Smuk mu je, kako kaže, zadao dosta muke, jer je pokušavao da ga izvuče na najjednostavniji način, ali tako da ga ne povredi. Posle duže borbe, zmija je u jednom trenutku ipak promolila glavu i uspešno je izvučena.

- Čekaj, bre, rođače, namuči nas. Gde okrenuh kubik drva, gde ćeš? E pa, bato, namučio si nas. Završili smo veliki posao - rekao je kroz osmeh Vladica Stanković nakon uspešne intervencije.

Foto: Kurir/T.S.

Predsednik Udruženja "Poskok" već godinama pomaže građanima kada se nađu u blizini zmija, a njegov cilj je da životinje budu bezbedno uklonjene i vraćene u prirodu.