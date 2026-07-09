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Međunarodna organizacija rada (MOR), uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, sprovodi projekat "Osnaživanje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji" u periodu od marta 2024. do februara 2027. godine.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Socijalno-ekonomskim savetom, Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, kao i reprezentativnim organizacijama socijalnih partnera – Savezom samostalnih sindikata Srbije (SSSS), UGS "Nezavisnost" i Unijom poslodavaca Srbije (UPS).

Cilj projekta je unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za efikasan socijalni dijalog u Republici Srbiji, u skladu sa međunarodnim standardima rada i pravnim tekovinama Evropske unije, kao i jačanje kapaciteta državne uprave, organizacija poslodavaca i sindikata, te nacionalnog i lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta.

Za uvodna obraćanja bili su zaduženi predstavnica Međunarodne organizacije rada u Srbiji Antonija Vidaković, ispred SSSS Olivera Bobić i u ime sindikata "Nezavisnost" Miloš Miljković.

Govornici su bili: u ime grada, gradonačelnik Ivan Manojlović, ispred Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić i Ljiljana Pavlović, zatim predsednik Veća SSSS za grad Kruševac i više opština Saša Nešić i predsednik Saveta za zapošljavanje grada Kruševca Aleksandar Jovanović.

Jedan od ključnih rezultata projekta jeste revitalizacija i jačanje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, kao mehanizama koji omogućavaju kontinuirani dijalog između predstavnika lokalnih samouprava, poslodavaca i sindikata o pitanjima od značaja za tržište rada, zapošljavanje, uslove rada i lokalni privredni razvoj.

Stručni skup u Kruševcu organizovan je u okviru kampanje za podizanje svesti o značaju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na lokalnom nivou. Cilj kampanje je da doprinese boljem razumevanju uloge socijalnog dijaloga u rešavanju izazova na tržištu rada, unapredi saradnju između lokalnih aktera i podstakne aktivnije funkcionisanje lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta.

U fokusu skupa su teme od značaja za razvoj lokalne privrede i tržišta rada, uključujući potrebe poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom, saradnju privrede i obrazovnog sistema, uticaj odsustvovanja sa rada na organizaciju rada i produktivnost, administrativne prepreke poslovanju, kao i ulogu lokalnih saveta u razvoju socijalnog dijaloga i kreiranju održivih rešenja.