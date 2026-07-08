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Vrelo leto prati suvo vreme pogodno nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. U lozničkom kraju ih je svake godine sve više, pa upozorenja Sektora za vanredne situacije MUP da građani budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena treba ozbiljno shvatiti. Brojke govore da je u okrugu samo u tri poslednje godine bilo 1.885, a Loznici 426 požara na otvorenom.

Poslednjih godina zabeležen je trend rasta broja požara na otvorenom prostoru na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga kome pripada i Loznica, kaže Ivan Spajić, načelnik Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić, Mup

- Broj požara na otvorenom prostoru raste na teritoriji Mačvanskog okruga. Tako ih je 2023. bilo 530 (10 požara u šumama), godinu kasnije 667 (33 požara u šumama), prošle je zabeleženo 688 požara (25 u šumama), a u ovoj je do sada bilo 311 požara na otvorenom,16 u šumama i 29 na deponijama. Isti trend je i na teritoriji Loznice. Pre tri godine zabeležen je 121 ovakav požar (6 u šumama), 2024. je bilo 156 takvih požara (8 u šumama), lani 149 (3 u šumama) dok je u 2026. zabeleženo 86 požar na otvorenom prostoru, od toga 6 u šumama i 12 na deponijama – kaže on i podseća da je ukoliko dođe do požara potrebno što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.

Iz sektora podsećaju građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa nadležnim inspekcijskim službama, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih osoba koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve radi smanjenja broja požara na otvorenom i povećanja bezbednosti građana. Neodgovorno ponašanje, ili nepažnja u trenu mogu dovesti do požara na otvorenom koji se brzo šire, ugrožavaju imovinu, kao i ljudske živote i zato treba ozbiljno shvatiti savete nadležnih.