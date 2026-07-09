- Tukao je krupan grad baš jako, za par minuta je sve obelelo. Iz dvorišta smo lopatama skupljali led kako bi očistili. Na putu je bio debeli sloj leda, da je bilo posla i za zimsku službu. Još nismo izašli u voćnjake, ali kojom jačinom je grad padao sumnjam da je išta ostalo na granama, kaže za RINU jedan od meštana.