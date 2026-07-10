Von Hippel–Lindau (VHL) sindrom je retka nasledna genetska bolest koja može dovesti do razvoja tumora i cista u različitim organima. Nastaje usled promena na VHL genu, a bolest se nasleđuje autozomno dominantno, što znači da dete roditelja koji nosi mutaciju ima 50 odsto verovatnoće da je nasledi.

Kod retkih bolesti veliki problem nisu samo dijagnostika i lečenje, već i nedovoljna informisanost javnosti, zbog čega ovakve manifestacije imaju poseban značaj.