NEKADA SU OVDE MARŠIRALE LEGIJE, DANAS SE TRČI ZA ŽIVOT: Više od 500 učesnika stiže na prvi noćni polumaraton u Sremskoj Mitrovici
Ulice kojima su pre gotovo dve hiljade godina marširale rimske legije, 8. avgusta ispuniće više od 500 trkača iz Srbije i regiona. Drevni Sirmijum, nekada jedna od četiri prestonice Rimskog carstva, biće domaćin prvog humanitarnog noćnog polumaratona "Sirmijum 21/7", manifestacije koja spaja istoriju, sport i humanost.
Veliko interesovanje obeležilo je prvo izdanje ove trke, a prijave su zatvorene nakon što je popunjen planirani broj učesnika. Na startu će se naći profesionalni atletičari, rekreativci i ljubitelji trčanja koji će zajedno poslati poruku solidarnosti i podrške osobama koje se bore sa retkim bolestima.
Ne trči se samo za rezultat
Pod sloganom "Neko trči za medalju. Neko za rezultat. A mi trčimo za retke", učesnici će birati između polumaratona na 21 kilometar i rekreativne trke na 7 kilometara.
Start obe trke zakazan je za 20 časova, kada će centar Sremske Mitrovice postati velika sportska arena pod vedrim letnjim nebom.
Za organizatore, međutim, rezultat nije najvažniji.
– Sremska Mitrovica nije samo grad sa velikom istorijom – ona je grad koji na toj istoriji gradi nove događaje i nove vrednosti. Tamo gde su nekada koračale rimske legije, danas će trčati ljudi iz cele zemlje i regiona, ne samo za rezultat, već i za druge. Želimo da "Sirmijum 21/7" postane prepoznatljiv simbol našeg grada i manifestacija koja će se iz godine u godinu vezivati za Sremsku Mitrovicu – poručuju iz Grada Sremska Mitrovica.
Trka za one koji vode najteže bitke
Poseban značaj manifestaciji daje njen humanitarni karakter.
Partner događaja je Udruženje pacijenata sa Von Hippel–Lindau (VHL) sindromom Srbije, koje godinama radi na podizanju svesti o retkim bolestima i pružanju podrške obolelima i njihovim porodicama.
– Retki nisu oni kojih je malo. Retki su oni koji ne odustaju, koji pomažu drugima i koji ostavljaju trag. Želimo da okupimo ljude velikog srca i pokažemo da svaki pretrčani kilometar može biti simbol podrške, nade i zajedništva – kaže Ljiljana Alagić, predsednica Udruženja pacijenata sa Von Hippel–Lindau sindromom Srbije.
Von Hippel–Lindau (VHL) sindrom je retka nasledna genetska bolest koja može dovesti do razvoja tumora i cista u različitim organima. Nastaje usled promena na VHL genu, a bolest se nasleđuje autozomno dominantno, što znači da dete roditelja koji nosi mutaciju ima 50 odsto verovatnoće da je nasledi.
Kod retkih bolesti veliki problem nisu samo dijagnostika i lečenje, već i nedovoljna informisanost javnosti, zbog čega ovakve manifestacije imaju poseban značaj.
Sport, istorija i turizam u jednom događaju
Organizatori ističu da žele da "Sirmijum 21/7" postane tradicionalna manifestacija koja će svake godine okupljati sve veći broj učesnika i dodatno promovisati Sremsku Mitrovicu kao grad bogate istorije i aktivnog života.
Večernji termin održavanja pružiće učesnicima jedinstven doživljaj trčanja ulicama nekadašnjeg rimskog carskog grada, dok će veliki broj gostiju doprineti i turističkoj promociji Srema.
Prvi humanitarni noćni polumaraton "Sirmijum 21/7" organizuju Udruženje VHL Srbija i Akademija zdravlja, uz podršku Grada Sremska Mitrovica, Sportskog saveza Sremske Mitrovice, kompanije MSD, brojnih institucija, sportskih organizacija i partnera.
Kako poručuju organizatori, cilj je da ova trka postane mnogo više od sportskog događaja – da bude simbol zajedništva, solidarnosti i grada koji svoju bogatu istoriju pretvara u novu tradiciju.
Kurir.rs