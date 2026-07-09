Lekari su tokom dana najčešće pomagali pacijentima sa problemima sa pritiskom, povredama i astmom, dok su noću dominirali stomačni problemi i stresne reakcije.
Srbija
GRAĐANI SE ŽALILI NA VISOK I NIZAK PRITISAK, POVREDE I STOMAČNE TEGOBE: Za 24 sata 30 intervencija u Kragujevcu, lekari Hitne pomoći imali pune ruke posla
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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 30 terenskih intervencija, od kojih 22 tokom dana i osam u toku noći.
Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 34 pregleda odraslih osoba – 24 tokom dana i 10 tokom noći, kao i 32 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnim mestima bilo je ukupno 12 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima i sa stresnim reakcijama - navode u ZUM Kragujevac.
Kurir.rs
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