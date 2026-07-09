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Šest osoba, među njima i 11-godišnja devojčica, povređeno je u pet saobraćajnih nezgoda koje su se u protekla 24 časa dogodile na području Niša, saopštili su u Hitnoj pomoći.

Prema rečima lekara, devojčica je zadobila povredu ruke kada ju je, dok je vozila bicikl, oborilo ju je vozilo na uglu Pasterove ulice i Bulevara dr Zorana Đinđića.

Ona je nakon zbrinjavanja na terenu prebačena na dodatnu dijagnostiku i lečenje u Urgentni centar niškog Univerzitetskog kliničkog centra.

Ekipe Hitne pomoći su tokom jučerašnjeg dana zbrinule i dva muškarca koji su zadobili povrede glave, ruku i nogu u sudaru dva vozila na putu Jelašnica-Čukljenik, kod izletišta u Jelašničkoj klisuri.

Žena (42) zadobila je povrede grudnog koša pošto ju je oborilo vozilo ;dok je prelazila kružni tok na uglu Bulevara Nemanjića i Sremske ulice, a još jedan muškarac je povređen kada ga je oborio automobil dok je prelazio raskrsnicu Somborske ulice i Ulice Vase Pelagića.

Pola sata pre ponoći ekipa Hitne pomoći zbrinula je muškarca koji je povređen u sudaru dva automobila na Matejevačkom putu.