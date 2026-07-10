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Meštani Pranjana i okolnih sela od danas mogu da obavljaju osnovne laboratorijske analize u ambulanti u tom mestu, zahvaljujući nabavci hematološkog i elektrolitnog analizatora, saopštio je Kabinet predsednika opštine Gornji Milanovac.

Nova oprema omogućava određivanje kompletne krvne slike, CRP-a i vrednosti natrijuma, kalijuma i hlorida, čime će stanovnicima ovog kraja osnovna dijagnostika biti dostupnija, a rezultati brže dostupni.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević rekao je da je oprema nabavljena na inicijativu meštana praњanskog kraja, koji su ukazali na problem odlaska u Gornji Milanovac zbog osnovnih analiza krvi.

- Broj pacijenata i kartona u ovom kraju opravdava ovakvu investiciju. Naš cilj je da primarna zdravstvena zaštita bude dostupna u svakom selu, bez obzira na broj stanovnika - rekao je Kovačević.

On je naveo da je zatražena i nabavka terenskog sanitetskog vozila koje bi zdravstvenim ekipama omogućilo obilazak sela, kao i da je cilj ponovno aktiviranje postojećih seoskih ambulanti.

Direktor Zdravstvenog centra Gornji Milanovac dr Predrag Šutić rekao je da oko 3.100 stanovnika podsuvoborskih i podmaljenskih sela ima otvorene zdravstvene kartone i da veliki deo čini starije stanovništvo kojem je odlazak u Gornji Milanovac često predstavljao problem.

- Od danas će u ambulanti u Pranjanima moći da urade osnovne laboratorijske analize, kompletnu krvnu sliku, CRP i analize elektrolita - rekao je Šutić.

Pacijenti kojima su potrebne složenije biohemijske analize i dalje će biti upućivani u Zdravstveni centar i Opštu bolnicu u Gornjem Milanovcu.

Ambulanta u Pranjanima radi radnim danima od 7 do 14.30 časova i dnevno u proseku primi oko 30 pacijenata, dok pojedinim danima taj broj prelazi 50.

Meštanin Radovin Veselinović rekao je da nova usluga predstavlja veliko olakšanje za stanovnike deset sela praњanskog kraja, koji više neće morati da prelaze oko 60 kilometara zbog osnovnih laboratorijskih analiza.

Otvaranjem laboratorije više od 3.000 stanovnika ovog dela opštine Gornji Milanovac dobilo je mogućnost da osnovne analize obavlja u lokalnoj ambulanti.